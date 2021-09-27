Вашингтон, 27 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Легендарный американский автор-исполнитель Боб Дилан готовится к новой концертной программе, которая включит материал с его прошлогоднего альбома «Rough And Rowdy Ways», информирует портал Pitchfork.

Chris Hakkens Боб Дилан

Сообщается, что тур начнется в Америке в ближайшем ноябре. Также на официальном сайте барда написано, что 80-летний Дилан к 2024 году собирается совершить мировое турне в поддержку альбома.

Ранее стало известно, что Дилан анонсировал компиляцию из песен, невыпущенный демо-записей, концертных выступлений и сессионных отрывков, а также редких фотографий артиста 1980-х годов, которая получила название «Springtime In New York».