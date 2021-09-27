Манчестер, Великобритания, 27 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. 33-летний испанский атакующий полузащитник Хуан Мата уйдет из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное из-за нехватки игрового времени. В текущем сезоне Мата принял участие лишь в одном матче за «манкунианцев», проведя на поле суммарно 62 минуты.

Football.ua Фернандо Торрес, Хуан Мата и Серхио Рамос

Хуан Мата перешел в «Манчестер Юнайтед» 24 января 2014 года из лондонского «Челси» за 44,73 миллиона евро. Текущее соглашение испанского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до середины 2022-го года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно также может покинуть нападающий сборной Франции Антони Марсьяль, который также испытывает проблемы с количеством игрового времени из-за трансфера Криштиану Роналду.