Лондон, 27 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа White Lies рассказала о некоторых деталях грядущего студийного альбома «As I Try Not To Fall Apart», выпустив одноименный сингл накануне. Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Новая пластинка была записана преимущественно в западном Лондоне, которая станет шестой в дискографии группы, вместе с продюсером Эдом Буллетом. Альбом выйдет 18 февраля 2022 года.

«As I Try Not To Fall Apart» станет продолжением их предыдущего альбома «Five», вышедшего в 2019 году. Вместе с новым синглом группа представила музыкальное видео.