Вашингтон, 27 сентября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Ракета Atlas V со спутником дистанционного зондирования Земли из серии Landsat успешно запущена с базы космических сил Ванденберг, сообщает 27 сентября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Цитата из к/ф «Человек на Луне». реж. Дэмьен Шазелл. 2018. США В космосе

Запуск был произведен в 21:11 мск. Изначально он был запланирован на 23 сентября, но затем старт был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Новый спутник должен заменить на орбите аппарат Landsat 7, запущенный в апреле 1999 года.

Спутник Landsat 9 будет работать на орбите высотой 705 км. Его оборудование позволит ежесуточно передавать на Землю более 700 изображений земной поверхности.