Париж, , 22:56 — REGNUM Саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН предлагает созвать Франция, заявил 27 сентября французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан на 76-й сессии ГА ООН.

Эдвард Мунк. Тревога

Он пояснил, что лидеры Франции, России, Китая, США и Великобритании должны встретиться для обсуждения темы «контроля над вооружениями и коллективной безопасности».

Ле Дриан «Появляется слишком много неконтролируемых рисков».

Он добавил, что Париж намерен напомнить ключевым странам ООН «об общих обязательствах, основное из которых заключается в поддержании международного мира и безопасности».

Отметим, что США фактически поставили Францию перед фактом о создании англо-саксонского союза, стоившего Парижу больших денег. Возникший между Парижем и Вашингтоном дипломатический скандал сгладил президент США Джо Байден в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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