Москва, 27 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. 27 сентября на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) был опубликован окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет в Катаре.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Из расширенного состава в окончательный не прошли восемь футболистов — Станислав Крицюк, Станислав Магкеев, Вячеслав Караваев, Максим Мухин, Антон Зиньковский, Зелимхан Бакаев, Артем Дзюба и Константин Тюкавин.

Голкиперы: Сафонов, Лунев, Дюпин, Гильерме.

Защитники: Дивеев, Джикия, Осипенко, Самошников, Кудряшов, Чистяков, Сутормин, Терехов.

Полузащитники: Головин, Миранчук, Захарян, Баринов, Глушаков, Ерохин, Фомин, Макаров, Жемалетдинов, Ионов, Кузяев.

Нападающие: Заболотный, Агаларов, Смолов.

8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче седьмого тура сборная России сыграет со сборной Словакии. 11 октября подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть со словенцами.