Москва, 27 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В конце 2021 — начале 2022 года планируется запустить двухэтажные вагоны в поездах из Москвы в Оренбург, Ульяновск и Йошкар-Олу. Об этом сообщается в официальном telegram-канале РЖД.

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С декабря поезд N137/138 Москва — Самара — Оренбург начнет курсировать составом из двухэтажных выгонов последнего поколения, включая вагон с увеличенными габаритами второго этажа.

В 2022 году двухэтажные вагоны войдут в состав поездов N21/22 Ульяновск — Москва и N57/58 Йошкар-Ола — Москва.

Также планируется увеличить число двухэтажных поездов на уже работающих маршрутах — планируется обновить состав поезда N53/54 Чебоксары — Москва. Таким образом, на указанном маршруте будут курсировать два двухэтажных поезда.

Сейчас парк РЖД насчитывает 628 двухэтажных вагонов, которые курсируют по 15 направлениям. Ранее составы с такими вагонами были запущены в Казань, Ижевск, Самару, Чебоксары и Пензу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве двухэтажный поезд с 25 августа начал курсировать по МЦК (Московскому центральному кольцу). В вагонах двухэтажного поезда есть кофейная стойка и зоны для багажа. По оценкам экспертов, поезд типа ЭШ2 отличается от «Ласточек» большей вместительностью и комфортом. Судьбу их дальнейшей работы на маршруте должны были решить голосованием.

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