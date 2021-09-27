Сыктывкар, 27 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В Коми заметно сократилось число богатых людей. Об этом со ссылкой на данные УФНС сообщает ИА «Комиинформ».

Цитата из мс Утиные истории. 1987. США Богач

В прошлом году доход, который попадает в диапазон от 1 до 10 млн рублей получили 13 717 человек. Еще 179 жителей республики задекларировали доход от 10 до 100 млн. рублей.

О доходе от 100 до 500 млн. рублей заявил 31 человек. Ранее таких миллионеров в республике было 35. Три человека получили доход в пределах от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей. По данным издания, в республике осталось два миллиардера, годом ранее их было четыре. Один из них задекларировал доход от 1 до 10 млрд. рублей, второй заработал 10 млрд. рублей. Наиболее богатые жители Коми зарабатывают деньги на розничной торговле, получают доходы от продажи и управления имуществом или от операций с ценными бумагами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году реальные располагаемые денежные доходы жителей России во втором квартале 2021 года выросли почти на 7%.