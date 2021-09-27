Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Брюс Берман покидает должности генерального директора и председателя совета директоров киностудии Village Roadshow Pictures (VRP). Об этом 27 сентября сообщает портал The Wrap.

Tobias Wrzal Кино

«Я невероятно благодарен за участие в создании VRP и за то влияние, которое наши фильмы и франшизы оказали не только на популярную культуру, но и на искусство кинопроизводства», — сказал Берман. Продюсер дал понять, что планирует перейти на следующий этап своей карьеры, при этом он не сообщил, чем планирует заниматься в будущем.

Отметим, что Брюс Берман проработал в Village Roadshow Pictures около 20 лет, он, в частности, выступил в качестве исполнительного продюсера в проектах таких фильмов, как «Джокер» (2019) и «Матрица: Воскрешение», а также продюсировал ленты «Первому игроку приготовиться», «Чудо на Гудзоне», «Снайпер», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Лего. Фильм» и другие.