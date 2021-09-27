Афины , 27 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 27 сентября было объявлено, что 51-летний главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис назначен главным тренером сборной Греции по баскетболу. Сообщается, что специалист будет совмещать две должности. Ранее сборную Греции возглавлял Рик Питино, под руководством которого национальная сборная не смогла пробиться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ЦСКА. Баскетбол

Под руководством Итудиса ЦСКА дважды становился победителем Евролиги (сезоны 2015/16, 2018/19), а также шестикратным обладателем кубка Единой Лиги ВТБ (сезоны 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21).

На данный момент баскетбольный клуб ЦСКА с двумя победами после первых двух матчей возглавляет турнирную таблицу Единой Лиги ВТБ.