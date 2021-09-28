28 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:38 — REGNUM Различные проблемы мешают «невакцинированным, но желающим» гражданам США, которые составляют около 10% американского населения, получить вакцину от COVID-19, согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце Министерством здравоохранения и социальных служб.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно отчету министерства, около 44% невакцинированных людей были готовы сделать прививку в конце июня и начале июля. Причем некоторые не смогли добраться до пунктов вакцинации по причине того, что они не имеют транспорта или других средств. Также выделяется группа граждан, которые не знают, что вакцины против коронавируса бесплатны.

Если эти люди будут вакцинированы, пишет The Washington Post, то США смогут достичь коллективного иммунитета.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией.

«Невакцинированные, но желающие? Мне любопытно… что именно удерживало вас от прививки? Полнолуние? Ношение длинных рукавов все лето? Незнание, куда идти? Ветер?» — иронизирует @quickthink99.

Вакцина от коронавируса U.S. Secretary of Defense

«Вакцины широко доступны уже несколько месяцев. Почему эти «желающие» до сих пор не привиты?» — удивляется @tunedresonance.

«Я уже давно говорю, что группа невакцинированных, но желающих, больше, чем многие думают. Если бы основное внимание уделялось работе с этими людьми, а не просто порицанию всех невакцинированных, я думаю, наш прогресс был бы намного быстрее», — считает @Rachelyaya.

«Вы можете буквально зайти в аптеку без единого цента и получить свою первую дозу через 20 минут. Эти люди не могут попасть в аптеку??? Как они покупают еду, другие лекарства, которые они принимают, или делают буквально ЛЮБОЕ дело в обществе?» — недоумевает @jjstraka34.

«Как и продуктовые тележки, нам нужны вагоны с вакцинами в населенных пунктах, подверженных риску. И чтобы они работали в удобное время для тех, кто хочет сделать прививку, но не может добраться до мест вакцинации. И грузовики будут приезжать повторно, чтобы желающие пройти вакцинацию могли получить вторую прививку», — предлагает @Nina_Eckhoff.

«Они должны начать рекламировать номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы вакцинироваться», — указывает @MichelleJabby.

Вакцина от коронавируса 75.ru

«Разве они не могут получить прививку в аптеках, офисах врачей и клиниках? Им не нужна страховка. Во многих аптеках есть вечерние часы. Вакцина бесплатная. Инвалиды могут позвонить в Департамент по делам пожилых людей, который предоставляет транспорт. Они также помогают взрослым, живущим на дому. Помощь доступна», — подчеркивает @JudithKraus3.

«Мне пришлось ждать вакцину 4 месяца, потому что в радиусе 75 миль не было пункта. Потребовался хороший человек, чтобы помочь мне сделать прививку, потому что у меня не было средств. Не думайте, что вы знаете, почему кто-то не делает прививки. Ненавистнические комментарии здесь вызывают беспокойство», — делится @AlwaysChildfree.

«В каждом департаменте здравоохранения страны есть информация о том, где можно получить вакцину. Бесплатно», — отвечает @annticki.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что правительство США всеми способами пытается привлечь население к вакцинации от коронавируса, в том числе объявляя миллионные лотереи и обещая оплату образования, некоторые продолжают относиться к вакцине скептически и предпочитают потерять работу, чем получить прививку и «остаться частью матрицы».

Напомним, что около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, отказались от обязательной вакцинации.