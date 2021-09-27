Рим, 27 сентября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 33,5 миллиона граждан Италии летом 2021 года по крайней мере несколько дней провели в отпуске, сообщили в понедельник, 27 сентября, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti.

(сс) Veselina Dzhingarova Толпы туристов в Италии

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число отпускников сократилось на 1%. Как в 2020, так и в 2021 году общие показатели туристического рынка намного ниже обычных из-за почти полного отсутствия иностранных туристов.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит от 4 до 5%.