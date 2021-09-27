Киев, 27 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Билет на 2 октября до Тбилиси купил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, заявив 27 сентября об этом в видеообращении, размещённом в Facebook.

Цитата из x/ф «Ух ты, говорящая рыба!». Реж. Роберт Саакянц. 1983. СССР «Добрый» волшебник Ээх

Саакашвили «Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии».

Напомним, 2 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. Саакашвили едет в страну, где он находится в розыске, для поддержки своей партии «Единое национальное движение».