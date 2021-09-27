Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Завтра, 28 сентября, стартуют первые матчи второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. В среду, 29 сентября, санкт-петербургский «Зенит» в матче группы H примет шведский «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

fc-zenit.ru Артем Дзюба

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». На данный момент «Зенит» без очков идет на третьей позиции в турнирной таблице группы H. «Мальме» расположился строчкой ниже.

В первом туре «Зенит» в Лондоне встречался с «Челси». Основное время матча завершилось со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров». Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэты.