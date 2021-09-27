Приштина, 27 сентября 2021, 23:04 — REGNUM В сепаратистском Косово с 20 сентября было выдано более 10 000 временных автомобильных номеров. Об этом сообщило Агентство по гражданской регистрации Косово 27 сентября.
По сообщению агентства, большинство временных номеров было выдано на контрольно-пропускных пунктах на административной линии между центральной Сербией и ее южным краем, прежде всего на КПП Мердаре, который не находится в блокаде.
Часть временных номеров была оформлена на территории севера Косово и Метохии.
Напомним, что 20 сентября сепаратистские власти в Приштине отменили действие регистрационных номеров Сербии на территории края. Сербы на севере Косово устроили в знак протеста блокаду КПП Ярине и Брняк.