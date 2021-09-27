Приштина, , 23:04 — REGNUM В сепаратистском Косово с 20 сентября было выдано более 10 000 временных автомобильных номеров. Об этом сообщило Агентство по гражданской регистрации Косово 27 сентября.

Машина без номеров Трубин Валера

По сообщению агентства, большинство временных номеров было выдано на контрольно-пропускных пунктах на административной линии между центральной Сербией и ее южным краем, прежде всего на КПП Мердаре, который не находится в блокаде.

Часть временных номеров была оформлена на территории севера Косово и Метохии.

Напомним, что 20 сентября сепаратистские власти в Приштине отменили действие регистрационных номеров Сербии на территории края. Сербы на севере Косово устроили в знак протеста блокаду КПП Ярине и Брняк.