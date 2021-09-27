Хельсинки, 27 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Студия Remedy опубликовала системные требования ПК-версии переиздания игры Alan Wake. Информация была выложена 27 сентября на сайте франшизы.

Игра

Разработчики ответили в статье на часто задаваемые вопросы, они также сообщили, что для того, чтобы запустить Alan Wake Remastered на минимальных настройках геймерам понадобится ПК, оборудованный процессором Intel i5−3340 (AMD Ryzen 3 1200), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 960 (AMD RX470) с 4 гигабайтами видеопамяти.

Для комфортной игры с высокими настройками графики Remedy рекомендует использовать компьютер с процессором Inte i7−3770 (AMD Ryzen 5 1400), 16 гигабайтами видеопамяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 (AMD 5600XT) с 6 гигабайтами видеопамяти.

Напомним, релиз ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Alan Wake состоится 5 октября 2021 года. Ранее авторы игры сообщили, что она получит поддержку технологий DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia).