Сыктывкар, 27 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Коми величили число ковидных коек увеличили до 2070. Об этом в своем ежедневном видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

«2 070 коек мы развернули, снова начинаем наращивать койки. Занято 1 669. Стараемся держать 25% незанятых коек и вынуждены наращивать дополнительные», — сказал чиновник.

Напомним, за последние сутки в Коми выявили 227 больных ковидом, 13 человек скончались.