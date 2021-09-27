Дамаск, , 22:30 — REGNUM Незаконные вооруженные формирования, действующие в сирийской зоне «Идлиб», за сутки совершили 24 обстрела, сообщает 27 сентября Минобороны России на своей странице в Facebook.

Сирия Николай Тасоев © ИА Красная Весна

По данным российских военных, обстрелы производились боевиками группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (из них по данным сирийской стороны — 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Хама — один обстрел, в провинции Алеппо — три обстрел», — указано в сообщении Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября средствами ПВО авиабазы «Хмеймим» был уничтожен беспилотник, пытавшийся атаковать российскую базу.

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