Рим, 27 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Конференция католических епископов Италии в понедельник, 27 сентября, выразила «глубокую обеспокоенность» реальной перспективой проведения в Италии референдума о легализации эвтаназии.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

Как сообщалось ранее, организаторы собрали уже вдвое больше подписей, чем минимально необходимо для получения права на рассмотрение инициативы — свыше одного миллиона.

«Не может быть никакого сочувствия к тому, чтобы помогать умирать», — отметили представители конференции.