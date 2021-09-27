Лондон, 27 сентября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. 27 сентября в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в последнем матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

(сс) Ronnie Macdonald Дэнни Уэлбек

Бригада арбитров: Андре Марринер | Саймон Лонг | Эдвард Смарт | Кевин Френд | Крис Кавана.

На данный момент «Брайтон» с четырьмя победами и двенадцатью очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Кристал Пэлас», набрав шесть очков, расположился на пятнадцатом месте.

Стартовые составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Лука Миливоевич, Джеймс Макартур, Конор Галлахер, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Одсонн Эдуар.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Люис Данк, Шейн Даффи, Дэн Берн, Жоэль Вельтман, Марк Кукурелья, Паскаль Гросс, Адам Лаллана, Нил Мопе, Леандро Троссард, Дэнни Уэлбек.