Рим, , 22:24 — REGNUM Действующий премьер-министр Италии Марио Драги должен сменить уходящего президента страны Серджо Маттареллу на его посту в конце 2021 года, заявил в интервью La Stampa в понедельник, 27 сентября, министр экономического развития, один из руководителей партии «Лига» Джанкарло Джорджетти.

Марио Драги INSM

Драги — очень хороший премьер-министр, но если он останется на своем посту, то последний перед выборами год (выборы в парламент пройдут весной 2023 года) пройдет в непрерывной политической борьбе, стране это не пойдет на пользу, полагает Джорджетти.

Отставка Драги, его переход на пост формального главы государства (президента в Италии утверждает парламент) позволит провести выборы досрочно и обрести более устойчивую власть, отметил министр.

По данным социологов, три правые партии Италии, в том числе «Лига», в случае проведения досрочных выборов могут рассчитывать на 50% голосов избирателей и сформировать правящую коалицию без иных партий.

В настоящий момент в «широкую» коалицию Марио Драги входят левоцентристы, популисты и правые.