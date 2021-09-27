Вашингтон, 27 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Поставка в Россию нефтегазового оборудования обойдётся компании Cameron International Corporation (дочернее предприятие Schlumberger) в $1,4 млн штрафа, сообщили 27 сентября в пресс-службе американского минфина.

Цитата из к/ф «Черная полоса». реж Дэлмер Дэйвс. 1947. США Могло быть хуже

Компания провинилась тем, что нарушила закон о введённых в США санкциях, запрещающих поставки в Россию услуг по бурению и продажу оборудования для арктического шельфа.

Cameron International продала в Россию нефтегазовое оборудование для освоения арктического морского проекта «Газпром нефть шельф», и теперь должна выплатить в пользу своего государства $1 423 766

Это нарушение, то есть заключение контрактов произошло, как полагает американская сторона, в июле 2015 — ноябре 2016 г. Cameron International согласилась выплатить штраф.