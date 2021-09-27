Ижевск, 27 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В новом учебном году медицинские классы будут работать в девяти школах Ижевска, как и годом ранее. В Столичном лицее, лицеях №№ 14, 25, 30, гимназии № 83 и школах №№ 42, 74, 80, 84, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Mos.ru Медицинские работники

В медицинских классах учащиеся получают практико-ориентированное образование на базе Республиканского медицинского колледжа, Ижевской медицинской академии, Симуляционно-аттестационного центра, а также на площадках медицинских учреждений под руководством практикующих врачей.

Основными предметами являются химия и биология, которые изучаются пять раз в неделю. Также школьники проходят «Основы медицинских знаний», «Практикум по микробиологии», «Основы физиологии и анатомии», «Функциональные системы человека», «Оказание первой помощи». В рамках проекта «Взаимообучение городов» проводятся выездные стажировки.

В течение нескольких последних лет в Удмуртии открылось около 500 профильных классов: 21 медицинский класс, 28 агроклассов, 16 инженерных, 150 IT — классов, восемь классов юных предпринимателей, 210 — патриотической направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в медицинских классах ижевских школ обучались около 220 человек. Профильные классы работали во всех указанных учреждениях образования. Реализация проекта «Медицинский класс» в Ижевске стартовала в 2018 году.

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