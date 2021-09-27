Киев, , 22:20 — REGNUM Тем, кого принято считать олигархами, украинский «антиолигархический» законопроект ничем не угрожает. Об этом 27 сентября в прямом эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Киевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Сергей Таран.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Я хочу успокоить и разочаровать всех зрителей и сказать, что закон про олигархов Зеленского не имеет никакого отношения к тем фамилиям, которые возникают, когда мы слышим слово «олигарх», — заявил эксперт.

Закон предполагает, что «олигарх» — это человек, который должен занимать какие-нибудь официальные должности, пояснил Таран.

«Подавляющее большинство тех, кого мы все считаем олигархами, может оказывать влияние на политиков в Верховной раде неформально, грубо говоря — через конверты… Такое неформальное влияние не подпадает под действие закона. Поэтому олигархи будут делать, что они делают всегда — увеличивать свою прибыль», — отметил политолог.

Зеленскому все это требуется для демонстрации избирателям, как он якобы борется с «плохими дядьками, которые ему мешают», пояснил Таран.

По мнению депутата, весь необходимый инструментарий для реальной борьбы с олигархами у власти и так уже есть, а закон принимается исключительно ради пиара и борьбы с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде Украины большинством голосов 279 депутатов утвердили закон, официально направленный против олигархов. Ряд экспертов, в т.ч. уполномоченный при парламенте Украины по правам человека Людмила Денисова, считают закон антиконституционным. Протесты против закона также направили несколько посольств иностранных государств.