Милан, Италия, 27 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Экс-советник итальянской партии «Лига» по вопросам интернет-продвижения Лука Моризи подозревается в участии в незаконном обороте наркотиков, передают национальные СМИ в понедельник, 27 сентября.

Италия

Сообщается, что несколько ранее задержанных с наркотиками граждан сообщали, что вещества передавал им Моризи, а накануне, 26 сентября, наркотики (какие именно, не уточняется) были найдены и у него самого.

Моризи в социальных сетях попросил прощения у партии, советником которой являлся до недавнего времени, и у своих близких, но вместе с тем подчеркнул, что никакого преступления не совершал.