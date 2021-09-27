Вашингтон, 27 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. У руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил 27 сентября в своём микроблоге в Twitter.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

«После того как сегодня у меня появились симптомы, я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал он.

Прайс сообщил, что в течение ближайших десяти дней будет находиться на карантине.

Он также отметил, что чувствует себя плохо, но «благодарен за защиту от тяжёлого течения болезни, которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».