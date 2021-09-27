Вашингтон, 27 сентября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Джейсон Келли, озвучивший главного героя Deathloop, объявил, что он наконец-то сможет поиграть в игру. Об этом 27 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Ранее актёр признался, что не может оценить Deathloop из-за того, что, как и многие рядовые геймеры, не может найти в продаже консоль PlayStation 5. Сотрудники компании Bethesda, выступающей в качестве издателя игры, обратили внимание на его слова и помогли Келли решить проблему. Об этом актёр рассказал в интервью авторам YouTube-канала JumpCut Play.

«Bethesda только что уведомила меня о том, что PS5 стала доступной и будет отправлена мне с игрой, — сообщил Келли, — итак, я буду играть в игру… Я очень взволнован».

Напомним, релиз Deathloop состоялся на PlayStation 5 и ПК 14 сентября 2021 года. В центре её повествования находится мужчина-киллер Кольт, который пытается выбраться из временной петли.