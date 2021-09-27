Салехард, 27 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. На Ямале антиковидные ограничения продлеваются до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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При выходе из дома необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 м. Жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Прибывающим на Ямал необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, выполненный не более чем за три дня. Исключение из правила составляют проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие COVID-19 не более полугода назад.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более 5 дней, ямальцам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Исключение составляют привитые от коронавируса и работники, перенесшие COVID-19 не более полугода назад.