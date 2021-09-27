Киев, 27 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Во время программы «90 минут» украинского телеканала «НАШ» опрос зрителей показал, что 68% из них не верит в эффективную защиту своих прав государственными органами, и считает, что их права нарушаются ежедневно.

Еще 30% зрителей на вопрос о том, не нарушаются ли их права, выбрали ироничную форму ответа «Какие права?».

Лишь 2% респондентов ответили, что их права не нарушаются и они чувствуют себя защищенными законом.

Всего в опросе приняло участие 2205 респондентов.

Напомним, что группа украинских интеллектуалов ранее осудила нарушение верховенства права на Украине.