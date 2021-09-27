Салехард, 27 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 27 сентября региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 98 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 27 сентября 50 165 заражений коронавирусом. Выздоровели 48 236 человек, 687 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).