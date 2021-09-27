Париж, 27 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 27 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Джанлуиджи Доннарумма счастлив видеть себя в составе парижского клуба и намерен стать основным голкипером «ПСЖ» в ближайшие несколько лет. Также Романо сообщил, что футболиста знает, что «Пари Сен-Жермен» в первое время будет делать ставку на 34-летнего Кейлора Наваса.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

В текущем сезоне 22-летний Джанлуиджи Доннарумма принял участие лишь в двух матчах французской Лиги 1, в которых пропустил один мяч.

Доннарумма перешел в «Пари Сен-Жермен» 14 июля 2021 года из «Милана» на правах свободного агента. Контракт голкипера сборной Италии с парижским клубом рассчитано до конца сезона 2025/26.

В составе сборной Италии Джанлуиджи стал победителем Чемпионата Европы 2020, а также был признан лучшим игроком этого турнира.