Дамаск, 27 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад обратился к США и Турции, призвав их убрать свои незаконно находящиеся в стране войска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Такое заявление он сделал 27 сентября с трибуны ООН

Кроме того, глава МИД САР предостерёг сепаратистов, действующих на севере страны, от обращения за иностранной помощью.

При этом Микдад обвинил Турцию в продолжении поддержки террористов в сирийской провинции Идлиб и нарушении взятых на себя обязательства в рамках соглашений по итогам переговоров в Нур-Султане и Сочи. Поддержка Турции, отметил он, превратила Идлиб в «сборище иностранных террористов».

Также Микдад обвинил Анкару в военных преступлениях против граждан Сирии, в ограничении доступа к питьевой воде и «тюркизации» населения оккупированных районов Сирии.

«Оккупация сирийской территории турецкими и американскими военными под неубедительными предлогами и разграбление ресурсов должны закончиться немедленно и без каких-либо условий», — подчеркнул Микдад.