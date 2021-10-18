Дублин, 27 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в личном Instagram-аккаунте фото и видео с семейного ужина. Пользователи Сети раскритиковали спортсмена 27 сентября.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

https://www.instagram.com/p/CUT1CyEtJgC/

Среди снимков Макгрегор выложил фото и видео, на котором темнокожий мужчина чистит ему обувь. Активисты движения Black Lives Matter восприняли это как расизм со стороны бойца.

«Вы не уважаете этого человека? Вы не можете снять обувь? Вы думаете, это круто делать такие снимки?» — спрашивает ig_aniketsinha

«Смущает это видео. Неправильное во многих отношениях», — считает gcrowley78.

«Невероятно! Унижение, которому вы подвергли этого человека, так раздражает! Будьте скромнее, мой друг, в конце концов, мы все равны», — обратился к Макгрегору ahmadmiqdadi.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конора Макгрегора выписали из больницы. В июле 2021 года он сломал ногу во время боя с американцем Дастином Порье, после чего был отстранён от состязаний до 2022 года.