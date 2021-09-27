Скопье, , 22:06 — REGNUM В статистическом агентстве Северной Македонии 27 сентября сообщили о том, что к вечеру 26 сентября в ходе переписи были зарегистрированы 1 619 857 граждан, 503 491 домохозяйств и 791 695 зданий.

Регистраторы уточнят количество проживающих по каждому адресу V-2020.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, осталось три дня переписи. Граждане могут участвовать в переписи у себя дома или в специальных муниципальных пунктах регистрации.

Члены македонской диаспоры могут участвовать в переписи онлайн до 30 сентября, также их могут зарегистрировать их друзья или родные, находящиеся в Северной Македонии.

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