Киев, 27 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Украинский политолог Дмитрий Спивак подверг «антиолигархический» законопроект уничижающей критике. Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

«Это очередная серия иллюзий, в которые погружают народ», — сказал он.

«Статьи Конституции, нашей с вами, нарушены. Так нельзя. Экспертное управление парламента обозначило, что этот закон нарушает Конституцию. СНБО (Совет по национальной безопасности и обороне — ИА REGNUM) становится карательным внесудебным органом. В европейских странах этого нет», — заключил Спивак.

Эксперт также напомнил, что в соответствии со ст. 107 Конституции Украины у СНБО нет никаких иных полномочий, кроме как совещательного коллегиального органа.

Напомним, что по результатам голосования в парламенте 23 сентября утвердили т.н. «антиолигархический» закон. Проект закона был направлен председателем Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым главе Венецианской комиссии Джанни Букиккио.