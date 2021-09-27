Подгорица, 27 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. К концу июля 2021 банки Черногории одобрили кредиты на общую сумму 3,42 млрд евро, что больше на 3,1 процента в месячном исчислении.

Банк

По данным Центрального банка (CBCG), к концу июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено на 7,3 процента больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец июля несколько снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 0,89.

Общий объем депозитов в июле увеличился на один процент до 3,83 миллиарда евро по сравнению с июнем. Срочные вклады составили 24,1 процента от общего объема, депозиты до востребования — 74 процента. Остальные 1,9% относятся к средствам на счете условного депонирования.

В структуре срочных вкладов наибольшая доля приходилась на вклады со сроком погашения от трех месяцев до одного года — 47,9 процента, а на срок от одного года до трех лет — 32,7 процента.

Общий объем вкладов населения на конец июля составил 1,3 миллиарда евро, что на 1,8 процента больше, чем в июне.