Турин, Италия, 27 сентября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. 27 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что туринский «Ювентус» предпримет очередную попытку подписать 32-летнего опорного полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Акселя Витселя. Контракт Витселя со «шмелями» рассчитано до конца текущего сезона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Киран Триппьер

В текущем сезоне Аксель Витсель принял участие в десяти матчах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Витсель перешел в «Боруссию» 6 августа 2018 года из «Тяньцзинь Тяньхай» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.