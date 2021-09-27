Киев, 27 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Антиолигархический закон на Украине будет направлен против процессов, а не против личностей. Об этом 27 сентября в прямом эфире телеканала «НАШ» заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Прошло уже два года правления новой администрации и нового президента. Я думаю, что уже элиты определились», — заявил эксперт.

«Если бы принимаемый закон был атакой на персоналии, то это уже было бы сделано», — подчеркнул советник. По его мнению, «атака на персоналии» и происходила в первые два года президентства Зеленского, а свидетельством серьезности обсуждаемого в парламенте «антиолигархического» законопроекта является стремление главы Венецианской комиссии ознакомиться с уже утвержденным президентом Украины законом.

Напомним, что по результатам голосования в Верховной раде Украины 279 депутатов утвердили «антиолигархический» закон. Законопроект рассматривался в соответствии со спецпроцедурой, депутаты не могли вносить в него правки во время обсуждения — это мог делать только профильный комитет. После голосования проект закона был направлен спикером парламента Дмитрием Разумковым на рассмотрение главе Венецианской комиссии Джанни Букикио. Ранее к Дмитрию Разумкову со специальным письмом обратилась уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова. В письме она отметила несоответствие законопроекта Конституции Украины.