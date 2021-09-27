Белград, 27 сентября 2021, 22:08 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич вечером 26 сентября заявил, что Сербия не будет вводить войска на территорию Косово, поскольку не имеет права на это — в соответствии с Кумановским соглашением и последовавшими за ним международными договорами.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Вучича:
Заявление Вучича последовало после сообщения о разговоре между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и косовским премьер-министром Альбином Курти.
Напомним, в Косово по-прежнему запрещено использование сербских автомобильных номеров — взамен необходимо устанавливать временные косовские стоимостью пять евро.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово призвал не становиться «жертвами пропаганды Сербии»
Читайте развитие сюжета: Вучич утверждает, что не позволит унижать Сербию и ее граждан