Вучич: Сербия не будет вводить войска в Косово, ждем НАТО
Белград, 27 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 26 сентября заявил, что Сербия не будет вводить войска на территорию Косово, поскольку не имеет права на это — в соответствии с Кумановским соглашением и последовавшими за ним международными договорами.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Вучич
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Вучича:
«Мы не будем вводить наши войска. Мир более необходим. Мы ожидаем, что НАТО отреагирует, мы будем ждать 24 часа. Если преследование населения продолжится, Сербия отреагирует».
Заявление Вучича последовало после сообщения о разговоре между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и косовским премьер-министром Альбином Курти.
Напомним, в Косово по-прежнему запрещено использование сербских автомобильных номеров — взамен необходимо устанавливать временные косовские стоимостью пять евро.