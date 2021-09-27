Белград, 27 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вечером 26 сентября заявил, что Сербия не будет вводить войска на территорию Косово, поскольку не имеет права на это — в соответствии с Кумановским соглашением и последовавшими за ним международными договорами.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст заявления Вучича:

«Мы не будем вводить наши войска. Мир более необходим. Мы ожидаем, что НАТО отреагирует, мы будем ждать 24 часа. Если преследование населения продолжится, Сербия отреагирует».

Заявление Вучича последовало после сообщения о разговоре между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и косовским премьер-министром Альбином Курти.

Напомним, в Косово по-прежнему запрещено использование сербских автомобильных номеров — взамен необходимо устанавливать временные косовские стоимостью пять евро.