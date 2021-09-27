Ижевск, 27 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. По факту жёсткой посадки вертолёта санавиации в Ижевске возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

По версии следствия, днем 23 сентября вертолет санитарной авиации в нарушение правил безопасности движения приземлился на территории первой республиканской клинической больницы. Борь выполнял рейс по маршруту Можга — Ижевск, воздушное судно принадлежит АО «Русские вертолётные системы».

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, изучается документация, допрашиваются свидетели.

«В рамках расследования уголовного дела будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии вертолета и действиях пилота», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно, в качестве причины инцидента указывался ветер. На момент посадки в вертолете находились четыре человека: пилот, врач, фельдшер и пациент. Фельдшер при посадке получила легкое сотрясение, остальные не пострадали.

51-летний пациент, который был эвакуирован данным бортом, в тот же день был успешно прооперирован.