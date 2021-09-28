Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Американская компания Pfizer начала крупное исследования перорального противовирусного препарата для профилактики инфекции COVID-19, сообщает 27 сентября Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что Pfizer и его конкуренты, включая американскую швейцарскую компанию Roche Holding, участвуют в гонке за разработку простой в применении противовирусной таблетки от COVID-19.

В ходе исследования, препарат PF-07321332 компании Pfizer будет протестирован на 2660 здоровых взрослых участниках в возрасте 18 лет и старше, которые живут в одном доме с человеком, зараженным COVID-19.

В ходе испытания препарат PF-07321332, предназначенный для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса, будет применяться вместе с низкой дозой ритонавира, старого препарата, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.

Отметим, что компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics недавно начали исследование экспериментального препарата для профилактики инфекции COVID-19 на поздней стадии.