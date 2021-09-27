Москва, 27 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов представил тизер будущей песни. он опубликовал 20-секундный ролик на своём YouTube-канале 27 сентября.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

Будущая композиция называется «Бегу по кругу». Дата выхода сингла пока неизвестна.

Ранее Эльдар Джарахов принял участие в записи песни вместе с Егором Кридом и блогером Бустером. Композиция называется «Самый худший трек».