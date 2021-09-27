Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 27 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги вступил в законную силу приговор в отношении педофила, который на протяжении нескольких лет насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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Следствием и судом установлено, что житель Лабытнанги несколько лет насиловал дочь жены. Девочка рассказала о насилии подруге, та — своей матери. О происходящем полицейским стало известно в ноябре 2020 года от матери подруги пострадавшей девочки.

Гражданин осуждён за изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.