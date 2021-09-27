Амстердам, 27 сентября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Представители студии Guerrilla Games рассказали о визуальных улучшениях внешности главной героини игры Horizon Forbidden West. Публикация была размещена 27 сентября в блоге PlayStation.

компания Guerrilla Games Логотип игры Horizon Forbidden West

Глава сообщества студии Бо де Врис сказал, что благодаря техническим возможностям консоли PlayStation 5 разработчики игры смогли добавить во внешность Элой различные мелкие детали и улучшенные текстуры. Кроме того, благодаря этому кожа героини стала выглядеть более естественно. Представитель Guerrilla Games добавил, что модель получила больше скелетных элементов, из-за чего персонаж смог выдать «захватывающие характеристики».

Главный художник по персонажам Guerrilla Бастьен Рамисс отметил, что это вовсе не означает, что владельцы PlayStation 4 не увидят всех этих изменений. «Только потому, что команда раздвигает границы в версии Horizon Forbidden West для PS5, это не означает, что версия для PS4 будет хуже», — заявил Рамисс.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West запланирован на 18 февраля 2022 года. Игра разрабатывается как сиквел Horizon Zero Dawn, которая вышла на PS4 15 июня 2015 года, она станет эксклюзивом платформы PlayStation.