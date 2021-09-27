Москва, 27 сентября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Модель Анна Зосимова, бывшая девушка экс-солиста группы «Пасош» Петара Мартича, стала гостьей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись интервью с ней доступна на одноимённом канале с 27 сентября.

Скриншот с YouTube Петар Мартич

В ролике Анна Зосимова рассказала свою версию развития отношений с Мартичем, а также озвучила причину их расставания — психологическое и физическое насилие со стороны музыканта. В конце интервью Ксения Собчак предложила Зосимовой пройти тест на полиграфе — модель согласилась, в отличие от своего бывшего возлюбленного.

После проведения процедуры, полиграфолог сделал вывод, что Мартич действительно оказывал физическое насилие по отношению к Зосимовой. Однако, как показал детектор лжи, модель не на все вопросы отвечала честно и хотела «сделать Петару больно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петар Мартич дал интервью Ксении Собчак после того, как попал под культуру отмены. Причиной публичной критики музыканта стало обвинение в его адрес в физическои и эмоциональном насилии со стороны Зосимовой.