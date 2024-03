Лондон, 27 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Британская поп-группа Years & Years, с недавнего времени ставшая проектом одного человека, представила 35-секундный трейлер нового сингла под названием «Crave», сообщает портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Олли Александр анонсировал релиз новой песни на прошлой недели в качестве продолжения своему первому синглу «Starstruck» в качестве единственного участника Years & Years, вышедшему в апреле. Релиз нового материала состоится 28 сентября.

https://twitter.com/yearsandyears/status/1442157015548243968

Напомним, что ранее Олли выпустил коллаборативный ремикс с Кайли Миноуг на свой сингл