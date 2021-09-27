Years & Years выпустили тизер нового сингла «Crave»
Лондон, 27 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Британская поп-группа Years & Years, с недавнего времени ставшая проектом одного человека, представила 35-секундный трейлер нового сингла под названием «Crave», сообщает портал The Line Of Best Fit.
(сс) Eric Nopanen
Музыка
Олли Александр анонсировал релиз новой песни на прошлой недели в качестве продолжения своему первому синглу «Starstruck» в качестве единственного участника Years & Years, вышедшему в апреле. Релиз нового материала состоится 28 сентября.
https://twitter.com/yearsandyears/status/1442157015548243968
Напомним, что ранее Олли выпустил коллаборативный ремикс с Кайли Миноуг на свой сингл