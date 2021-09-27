Брюссель, 27 сентября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал страны Западных Балкан бороться вместе с Евросоюзом против дезинформации. Об этом Боррель заявил 27 сентября во время конференции «ЕС и Западные Балканы — медийная грамотность».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Граждане Западных Балкан уже сейчас более устойчивы к дезинформации. Медийная грамотность помогает в этом, и мы продолжим работать над этим в регионе», — процитировало агентство «Танюг» слова Борреля.

По его словам, независимые и профессиональные СМИ, а также сами граждане в регионе «неустанно работают» над проверкой публикуемых фактов и борются с дезинформацией.

«Западные Балканы находятся в сердце Европы, и мы разделяем со странами региона ответственность за строительство мирной, процветающей и объединенной Европы. Также мы разделяем ответственность за коммуникацию об этом процессе», — сказал Боррель.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич раскритиковал популярные западные соцсети за то, что страницы многих государственных СМИ в Сербии они обозначили как «СМИ, подконтрольное правительству Сербии».