Вашингтон, 27 сентября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В США успешно проведены испытания прототипа гиперзвуковой ракеты, сообщает 27 сентября Агентство по перспективным разработкам при Пентагоне (DARPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

По утверждению агентства, ракета смогла развить скорость, пятикратно превысившую скорость звука.

Указано, что ракета, созданная корпорацией Raytheon, была запущена с самолёта. Она оснащена двигателем Northrop Grummann, который работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.

Напомним, это первое успешное испытание гиперзвукового оружия, создаваемого в США.