Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Президент США Джо Байден 27 сентября получил бустерную дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer/BioNtech 27, сообщает Fox News.

Джо Байден

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Ревакцинация главы Белого дома прошла всего сего через несколько дней после того, как в США одобрили бустерные дозы для американцев старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и работников, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом.

«Это пандемия невакцинированных», — сказал Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Он добавил, что у него «не было никаких побочных эффектов» после первой и второй дозы вакцины Pfizer. Байден также указал, что первая леди Джилл Байден тоже планирует сделать прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу.